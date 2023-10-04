Защитник «Динамо» Иван Лепский в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком», старте сезона и дебютном голе Ивана Зазвонкина.

- У «Динамо» был сегодня особый настрой на матч со «Спартаком»? Все-таки два предыдущих проиграли.

- Конечно. Это дерби. А такие игры всегда бывают ожесточенными.

- «Спартак» почти ничего не создал у ваших ворот. Как так получилось?

- Мы работаем над этим, чтобы соперники не могли создавать моменты и тем самым доставляли нам как можно меньше проблем. Случайностей не бывает.

- Это самый слабый «Спартак», с которым вы играли?

- Наверное. Но здесь еще сыграло то, что мы во всеоружии подошли к этой встрече.

- Есть сожаление, что не попали в стартовый состав, потому что обычно тренеры в кубковых матчах дают практику футболистам, которые мало играют.

- Ни в коем случае. Для меня главное – победа команды.

- Как оцениваете позиции «Динамо» в РПЛ после десяти стартовых туров?

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- Могло быть лучше. В некоторых матчах мы отдали важные очки, поэтому могли быть выше в таблице. Например, во встрече с «Пари НН», с «Рубином», с «Крыльями Советов», с «Ахматом». Было много матчей, где мы упустили очки. Поставлю за старт сезона четверку.

- Почему не добирали очки?

- Потому что не реализовали свои моменты, а где-то не повезло. Думаю, в следующей части чемпионата мы прибавим. Надеюсь, победа над «Спартаком» станет отправной точкой для этого.

- Иван Зазвонкин забил первый мяч за «Динамо». После игры его вывезли из раздевалки на тележке. Что это было?

- (Смеется). Это не только его первый гол, но и дебютный матч. Он будет сейчас проставляться.

Елена Григорьевская