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Максименко вышел на второе место среди спартаковцев по матчам в Кубке России

19 Сентября 2023 • 19:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
04.10 16:45

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко менее часа назад отыграл свой 25-й матч в Кубке России в составе «красно-белых», сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Таким образом голкипер обошёл полузащитника «Спартака» Романа Зобнина по этому показателю (у него 24 сыгранных матча) и вышел на второе место среди всех игроков в истории клуба по числу матчей в Кубке России. Впереди в истории клуба лишь один игрок – это бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов, у него в активе 39 матчей за московский клуб в турнире.

Напомним, что «Спартак» разгромив «Пари НН» обеспечил себе первое место в квартете D – у команды Гильермо Абаскаля стопроцентный результат по победам, 12 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Максименко
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