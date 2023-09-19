Максименко вышел на второе место среди спартаковцев по матчам в Кубке России

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко менее часа назад отыграл свой 25-й матч в Кубке России в составе «красно-белых», сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Таким образом голкипер обошёл полузащитника «Спартака» Романа Зобнина по этому показателю (у него 24 сыгранных матча) и вышел на второе место среди всех игроков в истории клуба по числу матчей в Кубке России. Впереди в истории клуба лишь один игрок – это бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов, у него в активе 39 матчей за московский клуб в турнире.

Напомним, что «Спартак» разгромив «Пари НН» обеспечил себе первое место в квартете D – у команды Гильермо Абаскаля стопроцентный результат по победам, 12 набранных очков.