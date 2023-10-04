​Джикия – в основе «Спартака» на дерби с «Динамо»

В пятом туре группового этапа Кубка России «Спартак» будет играть против «Динамо» на поле соперника. Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить с первых минут такой состав:

Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелёшин.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» стартует в 16:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Стоит сказать, что «Спартак» уже обеспечил себе первое место в своей группе национального кубка.