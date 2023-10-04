Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Джикия – в основе «Спартака» на дерби с «Динамо»

04 Октября 2023 • 15:55 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Спартак Москва
1-й тайм

В пятом туре группового этапа Кубка России «Спартак» будет играть против «Динамо» на поле соперника. Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить с первых минут такой состав:

Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелёшин.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» стартует в 16:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Стоит сказать, что «Спартак» уже обеспечил себе первое место в своей группе национального кубка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
3
2.05 3.85 3.50
Видео
Окончен после пенальти
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
4.30 3.80 1.87
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
2
2.39 3.60 3.00
Видео
45 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
2.11 3.95 3.30
Видео
15 мин
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
0
0
1.60 4.10 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
17:22 · Кубок России
​4 команды уже вышли в плей-офф пути РПЛ в Кубке России
17:20 · Кубок России
Юран: «Ни в коем случае мы не приехали сюда обозначиться и уехать»
17:12 · Кубок России
Ивич - об отсутствии Сперцяна: «Если футболист не готов на 100%, то мы не хотим рисковать»
17:02 · Кубок России
«Оренбург» добыл волевую победу в матче с «Сочи» 1
17:00 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Ахмата» Опарин: «Нам сегодня победа была сильно нужнее, чем «Крыльям»
16:55 · Кубок России
Личка: «Хотим сделать ответ «Спартаку», что мы тоже можем побеждать»
16:45 · Кубок России
Абаскаль: «Что было раньше, должно быть забыто, психологически мы это преодолел» 1
16:45 · Кубок России
«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:40 · Кубок России
Ненахов: «Локомотив» решил задачу в Кубке России
16:32 · Кубок России
Тихонов объяснил, почему «Крылья Советов» неудачно выступают в Кубке России
16:31 · Кубок России
«Оренбург» уже ведёт в матче с «Сочи»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Шитов: «Для «Крыльев Советов» Кубок — не большая потеря»
16:22 · Кубок России
ЦСКА успел отыграться в матче с «Факелом»
16:15 · Кубок России
«Факел» открыл счёт в концовке матча с ЦСКА
16:15 · Кубок России
«Динамо» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости