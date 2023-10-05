​Виталий Дьяков: «Динамо» победило заслуженно, «Спартак» выглядел удручающе»

Бывший футболист московского «Динамо», успевший поиграть во второй команде «Спартака» также, Виталий Дьяков, прокомментировал результаты вчерашней кубковой встречи между «Спартаком» и «Динамо».

Бело-голубые победили с крупным счетом, забив команде испанского специалиста Гильермо Абаскаля три безответных мяча. Дьяков считает такой печальный для красно-белых исход абсолютно закономерным.

- «Динамо» победило абсолютно заслуженно. Yеприятно проигрывать в дерби, да ещё со счетом 0:3. Причем после 0:4 в Самаре. В двух играх подряд «Спартак» выглядел удручающе, - цитирует слова Дьякова bobsoccer.ru.