​Хаджи: «Игра «Спартака» - форменное безобразие»

Московский «Спартак» потерпел очередное крепкое поражение, проиграв в рамках Фонбет Кубка России землякам из «Динамо». Бывший администратор клуба Александр Хаджи разочарован игрой подопечных испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Он назвал ее «форменным безобразием»:

- Я уже сомневаюсь в том, что виноват Абаскаль. Чувство, что игроки у нас плохие. Может, в этом все дело? Удивило это безобразие форменное. Ничего не умеют делать! Ни атаковать, ни защищаться. Просто «фантастика»! Абаскаль, конечно, там запутался, - цитирует слова Хаджи Rusfootball.info.

В следующем своем матче «Спартаку» в рамках российской Премьер-лиги предстоит сыграть с находящимся в полном порядке ЦСКА.