Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком» в матче Кубка России.

- «Динамо» удалось взять реванш у «Спартака». Как ощущения?

- Был особый настрой на эту игру, потому что «Спартак» есть «Спартак». Хотя обычно на всех соперников настраиваемся одинаково. Но мы до этого проиграли «красно-белым» два матча, и хотелось реабилитироваться перед болельщиками. Нам удалось это сделать, причем мы крупно победили. Это вообще идеально.

- Вам не показалось, что «Спартак» сегодня был очень слабый? Он вообще ничего не создал впереди.

- Да нет, не показалось. Просто у нас защита хорошо сыграла, да и вся команда в целом, поэтому «Спартак» на нашем фоне выглядел не очень хорошо.

- В раздевалке было шумно?

- Конечно (смеется). Поздравили друг друга с этой победой. Все отлично. Готовимся к следующему матчу.

- Сегодня свой дебютный мяч за «Динамо» забил Иван Зазвонкин. Вы были первым, кто его поздравил.

- Конечно. Это мой друг. Мы вместе в академии играли, а сейчас живем в одной комнате.

- Вы в свой дебютный матч забили. Сейчас Зазвонкин. Как у вас так получается?

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- Ему еще надо в Премьер-лиге забить. Я-то в РПЛ забивал. А он пока только в Кубке.

Елена Григорьевская