Лаксальт и Карраскаль не сыграют в кубковом матче против «Спартака»

Полузащитники Диего Лаксальт и Хорхе Карраскаль не помогут «Динамо» в игре против «Спартака», которая пройдёт в рамках пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Оба футболиста получили по жёлтой карточке в матче против «Краснодара», который завершился поражением «бело-голубых» по итогам серии 11-метровых ударов. Таким образом, для латиноамериканцев эти «горчичники» стали вторыми в нынешнем розыгрыше национального Кубка.

Столичное дерби в рамках Кубка России состоится 4 октября на «ВТБ Арене». Поединок начнётся в 16:45 по московскому времени.