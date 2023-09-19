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Лаксальт и Карраскаль не сыграют в кубковом матче против «Спартака»

19 Сентября 2023 • 23:02 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
04.10 16:45

Полузащитники Диего Лаксальт и Хорхе Карраскаль не помогут «Динамо» в игре против «Спартака», которая пройдёт в рамках пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Оба футболиста получили по жёлтой карточке в матче против «Краснодара», который завершился поражением «бело-голубых» по итогам серии 11-метровых ударов. Таким образом, для латиноамериканцев эти «горчичники» стали вторыми в нынешнем розыгрыше национального Кубка.

Столичное дерби в рамках Кубка России состоится 4 октября на «ВТБ Арене». Поединок начнётся в 16:45 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Диего Лаксальт Хорхе Карраскаль
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