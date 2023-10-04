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Кубок России

Булыкин: «Мне кажется, в матче «Динамо» — «Спартак» голов будет много»

04 Октября 2023 • 09:46 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 5 ч. 13 мин.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России, в котором встретятся «Динамо» и «Спартак».

Эксперт считает, что обе команды имеют большую мотивацию сыграть на победу, так как в последнее время они демонстрируют не самые лучшие результаты. Также Булыкин отметил, что принципиальность этого противостояния сделает встречу яркой и эмоциональной.

«Мне кажется, голов будет много. В кубковых играх команды обычно играют более развязанно, поэтому здесь нас ждут голы. Думаю, будет 2:2 и серия пенальти. Я буду болеть за «Динамо», а там всё узнаем. Футбол — игра непредсказуемая», — цитирует Булыкина Sport24.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 4 октября, на «ВТБ-Арене». Начало — в 16:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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