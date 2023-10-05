Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче Кубка России со «Спартаком».

Напомним, что «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 3:0.

- Эта победа повлияет на настроение внутри «Динамо»?

- Любая победа придаёт футболистам новых сил, и они понимают, что не зря работали до этого. Игра со «Спартаком» всегда стоит особняком, но дерби - это матчи, которые могут качнуться в любую сторону. Не забей «Динамо» в конце первого тайма - всё сложилось бы иначе.

- Второй гол добил «красно-белых»?

- Да, динамовцы молодцы, что быстро забили второй. «Спартак» не успел прийти в себя.

- Но ведь это победа над кризисным «Спартаком»?

- С точки зрения психологии любая победа важна. Когда футболист выигрывает, он растёт. По счёту можно сказать, что игра была односторонняя, но это не так. Просто «Спартак» после оплеухи приходит в себя. «Динамо» молодцы.