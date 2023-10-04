Личка: «Хотим сделать ответ «Спартаку», что мы тоже можем побеждать»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- У «Динамо» в этом году уже было два матча против «Спартака» при вас. Причем оба раза проигрывали. Один раз разгромное очень эмоциональное поражение в Кубке. в перерыве очень громко было в раздевалке «Динамо», как говорят. В связи с этим, будет ли сегодня особый настрой именно на «Спартак»?

- Соперник два раза победил, второй матч был таким, что мы могли там сыграть вничью, потому что у нас тоже было много голевых моментов. Не использовали моменты, это наша актуальная проблема в последних четырех матчах. У нас было 4-5 ситуаций, где могли забивать. «Спартак» приехал к нам как победитель нашей группы, а для нас это дерби. Я уверен, что ребята это принимают и знают, что соперник нас два раза победил. Хотим сделать ответ, что мы тоже можем побеждать. Понятно, что будет тяжело. Команда хорошая, хорошо работает на скорости, использует свои быстрые контратаки. Мы будем стараться это защищать. Будем играть в футбол, который показали два дня назад в Краснодаре и с «Ахматом» в Грозном. Мы только должны лучше играть в опасных ситуациях в штрафной.

- Мы привыкли, что два последних сезона Кубок и чемпионат очень отличаются по составам команд. Как вы перестраиваетесь при подготовке к матчам чемпионата и Кубка?

- Это нормально. В Европе всегда так бывает, потому что игра идет за игрой. Ты платишь зарплату 20-22 игрокам, и нет возможности играть 13-14 футболистами. Уверен, что те игроки, что ждут свой шанс, хотят показать себя и в таких матчах. Это очень хорошо. У нас группа с «Краснодаром», «Спартаком» и «Пари НН», тяжелая сильная группа. Игроки, у которых меньше практики в чемпионате, могут сыграть в таких тяжелых матчах. Я к этому хорошо отношусь как тренер, потому что все остаются в ритме.

- Сегодня свой шанс получает Кутицкий. У вас особо пристальное внимание к нему?

- Он очень хорошо сыграл в Краснодаре. К сожалению, он такой футболист… когда мы играли на Кубок против «Спартака», он играл центрального защитника, потому что Саба Сазонов улетал в «Торино». Против «Краснодара» нам не хватало Димы Скопинцева, поэтому он сыграл слева и выступил очень хорошо, помог команде. Уверен, он сегодня тоже поможет команде, плюс он будет играть на своей позиции. Я этому тоже рад и желаю всем игрокам, которые сегодня выходят в старте, провести матч успешно, агрессивно и с уверенностью в себе.