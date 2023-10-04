Очередной разгром: «Спартак» без шансов уступил «Динамо»

Гильермо Абаскаль дал очередной повод для критики. «Спартак» за матч с «Динамо» не создал ни одного толкового момента, в то время как оборона команды трещала по швам. Подопечные же Марцела Лички победили и продолжили борьбу за выход в плей-офф Пути Премьер-лиги.

В среду были сыграны очередные матчи Кубка России. В группе D случился римейка финала турнира сезона 2021/22, в котором «Динамо» принимало «Спартак». Для «красно-белых» этот матч не имел турнирной задачи, так как команда заранее обеспечила себе первое место в квартете. «Бело-голубые» же с «Краснодаром» борются за второе место, так что им было необходимо побеждать. Правда, для подопечных Гильермо Абаскаля было важно реабилитироваться за поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4 в минувшем туре. В свою очередь дружина Марцела Лички наверняка хотела взять реванш у «Спартака» за два поражения в этом сезоне: 1:4 в Кубке и 0:1 в Премьер-лиги.

Динамовцы постарались начать матч активно, но в дебюте ничего создать не смогли. Спартаковцы же действовали пассивно, что не нравилось Абаскалю, который пытался взбодрить команду. Первый момент в матче создали хозяева. Скопинцев минуте на семнадцатой бил с линии штрафной, но в створ не попал. Тут же Бителло сделал передачу в центр штрафной на Гладышева, который в касание пробил чуть мимо. В середине первого тайма Фомин сделал передачу на Смолова, тот вернул мяч полузащитнику, чей удар пришёлся в руки Максименко.

«Спартак» после этого сумел отодвинуть игру от своих ворот, но не более того. За десять минут до перерыва Лесовой бил с линии штрафной, но вновь получилось мимо цели. Вскоре поле этого «красно-белые» неудачно разыграли угловой, «бело-голубые» быстро убежали в контратаку, но удар Смолова метров с двадцати Максименко парировал.

В конце тайма динамовцы своего всё же добились. Сначала Смолов бил с линии штрафной и попал в Бителло, от которого футбольный снаряд отрикошетил в цель. Максименко спасти не мог. Буквально тут же Смолов уже прострелил справа, а Фомин из центра штрафной расстреливал ворота. Максимнеко с первой попыткой справился, но сам же Фомин успел на добивание и увеличил преимущество своей команды. В итоге к перерыву «Динамо» уверенно вело в счёте.

В начале второго тайма подопечные Абаскаля пытались прибавить, но до опасных моментов дело не доходило. Динамовцы же продолжали отвечать остро, так Смолов справа с линии штрафной бил в дальний угол, но чуть в цель не попал. Затем форвард примерно с той же позиции его выстрел пришёлся в створ, но Максименко был на месте.

Абаскаль пытался исправить ход матча. Во втором тайме на замену вышли Мартинс и Промес к появившимся после перерыва Зобнину и Бонгонда. Несмотря на предстоящее дерби с ЦСКА испанец хотел исправить ситуацию в этом поединке. Кстати, Промес вышел в центре атаки, это выглядело важным ходом, учитывая, что с «армейцами» не будет Соболева. Однако перестановки эти никак на игру не влияли. «Спартак» всё также не подходил даже к воротам соперника, в то время как «Динамо» продолжало напрягать защиту оппонента.

За шесть минут до конца матча Бителло сделал проникающую передачу в штрафную, Смолов вышел один на один с Максименко, но удар форварда голкипер парировал. Спартаковцы же выглядели всё также бледно. За 90 минут «красно-белые» набрали менее 0,2 по xG. В компенсированное время динамовцы довели счёт до разгрома. Грулёв справа вошёл в штрафную и прострелил, Максименко лишь задел мяч, тот отскочил к Зазвонкину, который с близкого расстояния не промахнулся. Кстати, для молодого полузащитника это был дебют в основном составе.

В заключительном туре Кубка России «Спартак» примет «Краснодар», в то время как «Динамо» также дома сыграет с «Пари НН». Эти игры состоятся почти через месяц. Пока что команды готовятся к матчам Премьер-лиги. «Спартак» в воскресенье ещё в одном дерби сразится с ЦСКА. «Динамо» же померится силами с «Факелом».

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