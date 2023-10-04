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Кубок России

Очередной разгром: «Спартак» без шансов уступил «Динамо»

04 Октября 2023 • 18:44 Комментировать (5)
Динамо Москва
3:0
Спартак Москва
окончен

Гильермо Абаскаль дал очередной повод для критики. «Спартак» за матч с «Динамо» не создал ни одного толкового момента, в то время как оборона команды трещала по швам. Подопечные же Марцела Лички победили и продолжили борьбу за выход в плей-офф Пути Премьер-лиги.

 

Протокол игры  
Динамо Москва2:0Спартак Москва
(1:0) Смолов Фёдор43' 
(2:0) Фомин Даниил45' 
Лещук ИгорьБессмертный СтаниславБальбуэна ФабианМаричаль Николас  32'Скопинцев Дмитрий 70' (Фернандес Роберто ( 70') Кутицкий Александр 84' (Зазвонкин Иван ( 84') Фомин Даниил 76' (Нгамалё Николя ( 76') БителлоЛесовой Даниил 76' (Чавес Луис ( 76') Смолов ФёдорГладышев Ярослав 76' (Грулёв Вячеслав ( 76')
Запасные: Тюкавин КонстантинГагнидзе ЛукаРасулов КурбанДаса ЭлазарЛепский ИванКупцов Илья
Максименко АртёмМаслов Павел  31' 73' (Денисов Даниил ( 73') Чернов Никита  71'Джикия ГеоргийРябчук ОлегИгнатов Михаил Александрович 56' (Мартинс Кристофер ( 56') Умяров Наиль 56' (Промес Квинси ( 56') Пруцев Данил  49'Медина ХесусЗиньковский Антон 46' (Бонгонда Тео ( 46') Мелёшин Павел 46' (Зобнин Роман ( 46')
Запасные: Лайкин МаксимСвинов ИльяКлассен ЛеонМозес ВикторБабич СрджанДуарте АлексисБыковский Артём
04 октября. Стадион "ВТБ Арена".

В среду были сыграны очередные матчи Кубка России. В группе D случился римейка финала турнира сезона 2021/22, в котором «Динамо» принимало «Спартак». Для «красно-белых» этот матч не имел турнирной задачи, так как команда заранее обеспечила себе первое место в квартете. «Бело-голубые» же с «Краснодаром» борются за второе место, так что им было необходимо побеждать. Правда, для подопечных Гильермо Абаскаля было важно реабилитироваться за поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4 в минувшем туре. В свою очередь дружина Марцела Лички наверняка хотела взять реванш у «Спартака» за два поражения в этом сезоне: 1:4 в Кубке и 0:1 в Премьер-лиги.

Динамовцы постарались начать матч активно, но в дебюте ничего создать не смогли. Спартаковцы же действовали пассивно, что не нравилось Абаскалю, который пытался взбодрить команду. Первый момент в матче создали хозяева. Скопинцев минуте на семнадцатой бил с линии штрафной, но в створ не попал. Тут же Бителло сделал передачу в центр штрафной на Гладышева, который в касание пробил чуть мимо. В середине первого тайма Фомин сделал передачу на Смолова, тот вернул мяч полузащитнику, чей удар пришёлся в руки Максименко.

«Спартак» после этого сумел отодвинуть игру от своих ворот, но не более того. За десять минут до перерыва Лесовой бил с линии штрафной, но вновь получилось мимо цели. Вскоре поле этого «красно-белые» неудачно разыграли угловой, «бело-голубые» быстро убежали в контратаку, но удар Смолова метров с двадцати Максименко парировал.

В конце тайма динамовцы своего всё же добились. Сначала Смолов бил с линии штрафной и попал в Бителло, от которого футбольный снаряд отрикошетил в цель. Максименко спасти не мог. Буквально тут же Смолов уже прострелил справа, а Фомин из центра штрафной расстреливал ворота. Максимнеко с первой попыткой справился, но сам же Фомин успел на добивание и увеличил преимущество своей команды. В итоге к перерыву «Динамо» уверенно вело в счёте.

В начале второго тайма подопечные Абаскаля пытались прибавить, но до опасных моментов дело не доходило. Динамовцы же продолжали отвечать остро, так Смолов справа с линии штрафной бил в дальний угол, но чуть в цель не попал. Затем форвард примерно с той же позиции его выстрел пришёлся в створ, но Максименко был на месте.

Абаскаль пытался исправить ход матча. Во втором тайме на замену вышли Мартинс и Промес к появившимся после перерыва Зобнину и Бонгонда. Несмотря на предстоящее дерби с ЦСКА испанец хотел исправить ситуацию в этом поединке. Кстати, Промес вышел в центре атаки, это выглядело важным ходом, учитывая, что с «армейцами» не будет Соболева. Однако перестановки эти никак на игру не влияли. «Спартак» всё также не подходил даже к воротам соперника, в то время как «Динамо» продолжало напрягать защиту оппонента.

За шесть минут до конца матча Бителло сделал проникающую передачу в штрафную, Смолов вышел один на один с Максименко, но удар форварда голкипер парировал. Спартаковцы же выглядели всё также бледно. За 90 минут «красно-белые» набрали менее 0,2 по xG. В компенсированное время динамовцы довели счёт до разгрома. Грулёв справа вошёл в штрафную и прострелил, Максименко лишь задел мяч, тот отскочил к Зазвонкину, который с близкого расстояния не промахнулся. Кстати, для молодого полузащитника это был дебют в основном составе.

В заключительном туре Кубка России «Спартак» примет «Краснодар», в то время как «Динамо» также дома сыграет с «Пари НН». Эти игры состоятся почти через месяц. Пока что команды готовятся к матчам Премьер-лиги. «Спартак» в воскресенье ещё в одном дерби сразится с ЦСКА. «Динамо» же померится силами с «Факелом».

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Роман Андреев

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Комментарии (5)
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redwhite1959
04 Октября 2023 в 19:26
Протокол нужно поправить - "Динамо" выиграло со счётом 3-0. Третий гол забил Зазвонкин.
redwhite1959
04 Октября 2023 в 19:20
О чём можно говорить, если в номинациях "удары по воротам/удары в створ" у "Динамо" - 18/14, а у "Спартака" - 4/1? Ещё недавно писали, что у "Спартака" два равноценных состава, подчёркивая, что эти составы по меркам РПЛ качественные. Сегодня - после двух подряд поражений с общим счётом 0-7 - можно утверждать, что эти два состава по меркам РПЛ - ниже среднего уровня!(( Напрашивается аналогия - как только начался конфликт Карреры с Глушаковым чемпионский "Спартак" начал буксовать, как только Джикия присел на лавку - более-менее внятная игра у "Спартака" пропала. Очень похоже, что внутри команды опять же начались разброд и шатание... Не удивлюсь, если снова сначала дадут пинка под зад Абаскалю, а после него - Джикии. Лучше всего разобранное состояние красно-белых продемонстрировал сегодня второй гол - предголевой пас прошёл между ног у согнувшегося в три погибели Джикии, а Фомину никто не помешал нанести подряд два удара...
TEREX
04 Октября 2023 в 19:08
тююю..а што апеть случилася та..)) вынос тушки парася што та пафтаряица из раза в раз..)) наверна абаскалья апеть чё та ни дасматрел..))
White_Shark
04 Октября 2023 в 18:53
Эта шобла точно выиграет у ЦСКА в воскресенье, ибо в подобных случаях это всегда происходит вопреки...
One Live
04 Октября 2023 в 19:27
нет, повезло коням перед дерби, развалился Спартак совсем, что вообще то неудивительно, так как менеджмент поменялся, то и тренера надо сменить, но без повода не поймут!
Ждем приход Черчесова в Спартак(((
А дерби будет разгром, к сожалению(
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