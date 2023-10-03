Личка поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Специалист отметил, что «красно-белые» уже выиграли два очных матча в этом сезоне, поэтому это даёт дополнительную мотивацию на реванш, тем более игра будет проходить на домашней арене.

«Нам надо обязательно побеждать в среду. Уверен, что эти поражения — мотивация не только для меня, но и для ребят. Нам нужна именно победа», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что столичное дерби пройдёт в среду, 4 октября. Свисток о начале поединка прозвучит в 16:45 по московскому времени.