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Личка поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

03 Октября 2023 • 13:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
04.10 16:45

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Специалист отметил, что «красно-белые» уже выиграли два очных матча в этом сезоне, поэтому это даёт дополнительную мотивацию на реванш, тем более игра будет проходить на домашней арене.

«Нам надо обязательно побеждать в среду. Уверен, что эти поражения — мотивация не только для меня, но и для ребят. Нам нужна именно победа», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что столичное дерби пройдёт в среду, 4 октября. Свисток о начале поединка прозвучит в 16:45 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Марцел Личка
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