Мостовой: «Фаворита в матче «Динамо» — «Спартак» нет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Динамо».

«Фаворита в этом матче нет. Исходя из таблицы в Кубке, «Спартаку» ничего не надо, поэтому они могут экспериментировать, как это и делалось ранее», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу группы D, опережая вторых «бело-голубых» на семь очков.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 4 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:45 по московскому времени.