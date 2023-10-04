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Кубок России

Мостовой: «Фаворита в матче «Динамо» — «Спартак» нет»

04 Октября 2023 • 13:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 3 ч. 2 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Динамо».

«Фаворита в этом матче нет. Исходя из таблицы в Кубке, «Спартаку» ничего не надо, поэтому они могут экспериментировать, как это и делалось ранее», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу группы D, опережая вторых «бело-голубых» на семь очков.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 4 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Александр Мостовой
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