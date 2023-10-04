Никита Чернов: Что происходит в атаке у «Спартака»? Лучше спросить наших нападающих

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием после разгромного поражения от «Динамо» (0:3) в пятом туре Кубка России.

«Хотелось бы, в первую очередь, сыграть на ноль у своих ворот. А о том, что происходит у нас в атаке, лучше спросить наших нападающих», — приводит слова Чернова Legalbet.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Стоит сказать, что в последних двух играх «Спартак» не смог забить ни одного мяча, пропустив при этом семь.

В предстоящем матче «Спартак» сыграет с ЦСКА. Поединок 11-го тура РПЛ пройдет 8 октября и начнется в 19:00 по мск.