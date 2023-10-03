Появилась новая информация о сроках восстановления Хлусевича

«Спартак» потерял защитника Даниила Хлусевича – футболист оказался в лазарете с травмой. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», Хлусевич восстановится быстрее, чем через два-три месяца (такая информация появлялась ранее).

По данным источника, точные сроки восстановления Хлусевича в настоящий момент определить сложно. Однако защитник «красно-белых» имеет шансы вернуться к работе в общей группе уже в следующем месяце – в ноябре.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 4 октября – против «Динамо» в Кубке России на поле соперника.