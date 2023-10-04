Гранат: От следующих матчей зависит будущее Абаскаля

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения от «Динамо» в пятом туре Кубка России.

«Руководство примет решение. Думаю, у него будет еще несколько матчей впереди. Как он их проведет, от этого и будет зависеть его будущее в «Спартаке», — приводит слова экс-игрока «Спартака» и «Динамо» издание «РБ Спорт». Гранат отметил, что обе команды допускали ошибки в прошедшей встрече, однако «бело-голубым» нужно было реабилитироваться за поражение в первом матче.

Напомним, что «Динамо» одержало домашнюю победу со счётом 3:0, выйдя на второе место в турнирной таблице своей группы Пути РПЛ.