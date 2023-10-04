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Гранат: От следующих матчей зависит будущее Абаскаля

04 Октября 2023 • 21:01 Комментировать (2)
Динамо Москва
3:0
Спартак Москва
окончен

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения от «Динамо» в пятом туре Кубка России.

«Руководство примет решение. Думаю, у него будет еще несколько матчей впереди. Как он их проведет, от этого и будет зависеть его будущее в «Спартаке», — приводит слова экс-игрока «Спартака» и «Динамо» издание «РБ Спорт». Гранат отметил, что обе команды допускали ошибки в прошедшей встрече, однако «бело-голубым» нужно было реабилитироваться за поражение в первом матче.

Напомним, что «Динамо» одержало домашнюю победу со счётом 3:0, выйдя на второе место в турнирной таблице своей группы Пути РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Гранат Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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shatun29
04 Октября 2023 в 21:06
Поправить заголовок надо, не от следующих, а от следующего!!!!
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