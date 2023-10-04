Бальбуэна: «Каждый из нас сделал важный вклад в победу над «Спартаком»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в пятом туре Кубка России.

«Не думаю, что это была лучшая игра «Динамо» в сезоне. Мы провели много хороших матчей. Каждый из нас сделал важный вклад в эту победу. Победы в таких матчах придают нам много уверенности», — приводит слова защитника Legalbet.

В текущей кампании 32-летний футболист появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.

8 октября «Динамо» примет на своем поле воронежский «Факел». Игра 11-го тура чемпионата России должна будет стартовать в 16:30 по мск.