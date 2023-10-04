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Чавес — об игре против Месси: «Закрывались как только могли, но всё равно уступили»

04 Октября 2023 • 10:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 5 ч. 12 мин.

Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился воспоминаниями от игры против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре. Напомним, та встреча завершилась в пользу южноамериканской команды со счётом 2:0.

Чавес назвал Месси суперигроком, который умеет отлично пользоваться свободными зонами.

«Очень талантливый, умный и интеллигентный. Против Аргентины мы играли в максимально оборонительный футбол. Закрывались как только могли, но всё равно уступили 0:2...» — цитирует Чавеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Чавес перешёл в «Динамо» минувшим летом из клуба «Пачука». В составе «бело-голубых» полузащитник успел провести шесть матчей и отметиться одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Динамо Москва Луис Чавес
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