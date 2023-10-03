Прудников: «Спартак» должен быть заряжен на дерби с «Динамо», нужно реабилитироваться за разгром от «Крыльев»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Динамо».

«Про расстановку сил сложно говорить, но у «Спартака» должна быть заряженность на эту игру больше, чем обычно. Нужно реабилитироваться перед болельщиками и собой за разгром от «Крыльев Советов», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Бывший футболист добавил, что надеется увидеть победу «красно-белых» в ближайшем дерби.

Напомним, в минувшем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля проиграла на выезде «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

Завтра, 4 октября, «Спартак» встретится с «Динамо» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. Начало игры — в 16:45 по мск.