«Динамо» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В Кубке России по футболу встречаются «Динамо» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Спартак Москва
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Протокол игры
|(1:0) Смолов Фёдор43'
|(2:0) Фомин Даниил45'
Лещук Игорь•Бессмертный Станислав•Бальбуэна Фабиан•Маричаль Николас• 32'Скопинцев Дмитрий•Кутицкий Александр•Фомин Даниил•Бителло•Лесовой Даниил•Смолов Фёдор•Гладышев Ярослав
Максименко Артём•Маслов Павел• 31'Чернов Никита•Джикия Георгий•Рябчук Олег•Игнатов Михаил Александрович•Умяров Наиль•Пруцев Данил•Медина Хесус•Зиньковский Антон•Мелёшин Павел
04 октября. Стадион "ВТБ Арена".
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