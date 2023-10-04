Защитник «Спартака» Никита Чернов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом поражении от «Динамо».

- В чем причины такого крупного поражения?

- Просто «Динамо» больше хотело выиграть.

- То есть ваша команда не настроилась на дерби?

- Если смотреть по счету, получается, что не настроились.

- Сегодня состав «Спартака» был сильно ротирован, по сравнению с предыдущим матчем чемпионата. Как это сказалось на игре?

- На то он и Кубок, чтобы менять состав.

- «Спартаку» мешают постоянные перестановки в составе?

- Мы можем и одним составом отыграть весь сезон, а другим футболистам что делать?

- Прошла одна треть чемпионата. Подведите итоги для «Спартака».

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- Сейчас мы играли кубковый матч, а в этом турнире у нас все в порядке.

- Какие ожидания от дерби с ЦСКА? Эта игра будет очень важной для вашей команды по разным аспектам.

- На дерби даже настраиваться не придется. Все всё понимают. Это будет совсем другая игра и другие эмоции, чем в последних матчах. Иной результат, кроме победы, ни нас, ни болельщиков не устроит.

- Лично для вас этот матч будет особенным, учитывая ваше игровое прошлое?

- Для меня и матч с «Крыльями Советов» был особенным. Но там я не вышел на поле, к сожалению. Посмотрим, выйду ли с ЦСКА.

Елена Григорьевская