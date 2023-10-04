Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком».

- Как воспринимаете победу над «Спартаком»? Она получилась крупной.

- Два матча в гостях мы «Спартаку» проиграли и сегодня дома, при своих болельщиках должны были реабилитироваться. Это нам удалось. У нас было преимущество. В первом тайме получилось забить два мяча, и во втором тайме нам нужно было больше сконцентрироваться на обороне. Кроме того, мы должны были постараться забить еще больше мячей. Нам удалось забить еще один. Победу получилась уверенная.

- У «Спартака» моментов почти не было. Как вам это удалось?

- Мы разбирали два матча, делали больший акцент на обороне. Все получилось.

- Иван Зазвонкин забил первый мяч за «Динамо». Как вам его успехи?

- Это прекрасно. У нас отличная академия, где ребята проявляют себя. У них есть возможность показать себя и в главной команде. Думаю, что после такого дебюта повышаются шансы играть за основу. Главное – продолжать усердно работать.

- В сборную России из «Динамо» вызвали только одного Фомина. Не маловато?

- Там все решает тренерский штаб. Может кого-то еще довызовут. Бывают же травмы, кого-то отправляют на восстановление.

- Одна треть чемпионата позади. Как оцените выступление «Динамо», и что можно улучшить?

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- Мы можем немного добавить в реализации моментов.

- Все ли новички адаптировались в команде, или есть еще несыгранность?

- Команда уже полностью сыгралась.

Елена Григорьевская