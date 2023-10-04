Кобелев: «Динамо» — молодцы, «Спартак» сейчас в плохом состоянии

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев оценил победу «бело-голубых» в матче пятого тура Пути РПЛ Кубка России над «Спартаком».

«Динамо» — молодцы. «Спартак» сейчас не в очень хорошем состоянии. Да, это дерби, но в Кубке. Тут выходят три команды в плей-офф и играют смешанными составами», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

По мнению специалиста, не стоит акцентировать много внимания на прошедшей встрече, отметив при этом важность матче для «Динамо» и кризис «Спартака».

Напомним, что «бело-голубые» выиграли в домашнем поединке со счётом 3:0, выйдя на второе место в группе Пути РПЛ.