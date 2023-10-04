«Динамо» забило «Спартаку» два гола подряд

«Спартак» в качестве победителя кубковой группы играет против «Динамо». На 42-й минуте команда Марцела Лички сделала шаг к реваншу за два поражения по ходу сезона. Фёдор Смолов от линии штрафной метко пробил в створ ворот. В полёте мяч задел руку Бителло, но арбитр принял решение засчитать этот гол. И тут же «бело-голубые» удвоили свой перевес. Даниил Фомин дважды подряд бил по воротам «Спартака», и голкипер Александр Максименко в итоге пропустил.

2:0, «Динамо» выходит на чистое второе место в квартете, набирая 8 очков, у «Краснодара» 6 очков, «Пари НН» - 3. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.