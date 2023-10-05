Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче Кубка России со «Спартаком».

Напомним, что «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 3:0 в пятом туре группового этапа Кубка России.

«Вчера я вспоминал поражение «Динамо» от «Спартака» в чемпионате, которое произошло совсем недавно. Вся игра выглядела как продолжение второго тайма в том матче. Тогда не забили, а сейчас «Динамо» просто дожало в конце первого тайма. Вот такие у меня ассоциации. Во втором тайме команда играла по счёту, а «Спартак» ничего не создал. Лещук даже ни разу не упал», - сказал Петрушин.