Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Петрушин: «Динамо» просто дожало «Спартак» в конце первого тайма» эксклюзив

05 Октября 2023 • 17:10 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче Кубка России со «Спартаком».

Напомним, что «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 3:0 в пятом туре группового этапа Кубка России.

«Вчера я вспоминал поражение «Динамо» от «Спартака» в чемпионате, которое произошло совсем недавно. Вся игра выглядела как продолжение второго тайма в том матче. Тогда не забили, а сейчас «Динамо» просто дожало в конце первого тайма. Вот такие у меня ассоциации. Во втором тайме команда играла по счёту, а «Спартак» ничего не создал. Лещук даже ни разу не упал», - сказал Петрушин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Алексей Петрушин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
14:27 · Россия. Премьер-лига
Чавес: «Победа над «Спартаком» прибавит нам уверенности в собственных силах»
12:42 · Кубок России
Личка рассказал, за счёт чего «Динамо» победило «Спартак»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Динамо» было намного сильнее «Спартака»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Спартак» хотел реабилитироваться за матч в Самаре, но не получилось»
07:48 · Кубок России
Фомин прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Спартаком»
01:15 · Кубок России
​Джон Кордоба: «Проделали хорошую работу»
01:02 · Кубок России
​Агкацев: «При новом тренере «Краснодар» разнообразил игру»
04 Октября
23:56 · Кубок России
​Эктов прокомментировал успех в игре с «Пари НН»
23:29 · Кубок России
​Хаджи: «Игра «Спартака» - форменное безобразие»
22:46 · Кубок России
Булыкин: «Похоже, в «Спартаке» тренер и игроки потеряли веру друг в друга»
21:16 · Кубок России
Бальбуэна: «Каждый из нас сделал важный вклад в победу над «Спартаком»
21:11 · Кубок России
Кобелев: «Динамо» — молодцы, «Спартак» сейчас в плохом состоянии
21:01 · Кубок России
Гранат: От следующих матчей зависит будущее Абаскаля 2
20:45 · Россия. Премьер-лига
Мор: Абаскалю нельзя проигрывать в дерби с ЦСКА 2
20:44 · Кубок России
Колыванов: Российского тренера за такие результаты «Спартака» давно бы загнобили
Все новости