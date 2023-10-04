Гладилин объяснил, почему «Спартак» крупно проиграл «Динамо»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался после крупного поражения команды Гильермо Абаскаля от «Динамо» (0:3) в кубковом матче.

«Динамо» победило заслуженно, они вышли гораздо более мотивированными, чем «Спартак». Абаскаль не смог донести до футболистов принципиальность этого дерби», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

8 октября «Спартак» ждет еще одно дерби. В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» сыграют с ЦСКА. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что в последних двух матчах «Спартак» пропустил семь мячей, не сумев при этом забить ни одного гола.