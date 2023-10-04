Колыванов: Российского тренера за такие результаты «Спартака» давно бы загнобили

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о перспективах Гильермо Абаскаля в «Спартаке» после кубкового поражения от «Динамо».

«Я думаю, дерби с ЦСКА он ещё проведёт, а потом все будет зависеть от результата. Хотя, я считаю, что российского специалиста за такие результаты в «Спартаке» давно бы загнобили, а Абаскаля терпят», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Также экс-форвард «Динамо» отметил, что «бело-голубые» полностью компенсировали поражение в первом кубковом матче против «Спартака», выиграв благодаря индивидуальному мастерству.

Напомним, что матч пятого тура Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» завершился победой подопечных Марцела Лички со счётом 3:0.