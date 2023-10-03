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​Жуков в шутку предложил оставить Абаскаля в «Спартаке» только на Кубок России

03 Октября 2023 • 14:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
04.10 16:45

Фанат «Спартака» Александр Жуков, который является почётным президентом Олимпийского комитета России, дал комментарий по поводу возможной отставки Гильермо Абаскаля.

«Может, оставить Абаскаля тренером команды, которая играет в Кубке, а на чемпионат взять кого-то другого... Шутка. В Кубке у Абаскаля получше получается», - цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

Жуков отметил, что Валерий Карпин, на его взгляд, был бы хорошей кандидатурой для «Спартака». В настоящий момент этот специалист тренирует «Ростов» и национальную сборную России.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 4 октября – против «Динамо» в пятом туре группового этапа Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Жуков Гильермо Абаскаль
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