Булыкин: «Похоже, в «Спартаке» тренер и игроки потеряли веру друг в друга»

Еще одно поражение потерпел московский «Спартак», команда проиграла в Фонбет Кубке России московскому «Динамо», пропустив три безответных мяча. Бывший футболист российской сборной Дмитрий Булыкин считает, что ситуация достигла апогея - тренер, испанский специалист Гильермо Абаскаль, и команда потеряли веру друг в друга. Он считает, что ситуация близка к развязке.

- В «Спартаке», думаю, что тренер уже в себя не верит, и команда не верит в тренера. Этот результат очень болезненный для команды, руководства, болельщиков «Спартака». Думаю, проведут с тренером серьезную беседу, - цитирует слова Булыкина Rusfootball.info.

Абаскаль работает с московским клубом с 2022 года.