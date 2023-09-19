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Игру «Пари НН» и «Спартака» посетили свыше 32 тысяч болельщиков

19 Сентября 2023 • 19:38 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
04.10 16:45

Прошедшую в Нижнем Новгороде на одноимённой арене игру «Пари НН» и московского «Спартака» посетили более 32 тыс. человек. Такие данные прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что матч в группе D завершился разгромной победой гостей, который поддерживала обильная часть собравшейся на арене публики. Три безответных мяча забили команде Сергея Юрана спартаковцы. После матча «красно-белые» досрочно заняли первое место в группе, в которой помимо них и нижегородцев выступают «Краснодар» и «Динамо».

К слову, на другую игру группы между «быками» и «бело-голубыми» пришли 15 тыс. зрителей. Она состоялась во вторник днём.

Больше подробностей об игре «горожан» с московскими гостями читайте в нашем ревью.

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