«Спартак» опять разгромлен: кто хуже других отыграл дерби с «Динамо» в Кубке России

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Можно говорить про отсутствие турнирной мотивации («Спартак» уже выиграл группу), можно говорить про резервный состав, но факт уже зафиксирован – второй раз подряд разгромлены «красно-белые». После 0:4 в Самаре – 0:3 в старейшем дерби Москвы. Опять же вспоминаем про «незначимость» матча, но неприятный осадочек и поле для критики всё равно остались.

Что произошло со «Спартаком»? Кто из «красно-белых» ужасно сыграл в дерби против «Динамо»? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 19:4, в створ – 15:1, угловые – 6:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,5. Начинаем с лучшего игрока «Спартака», который хоть как-то держал на плаву «красно-белых». Александр раз десять разводил руками и смотрел на оборону, которая бросила его на произвол судьбы. 11 сейвов в итоге накопил Максименко, спас и после первого убойного удара Фомина. С добиванием Даниила и рикошетом от Бителло просто сложно было что-то сделать.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 4,5. Справа вышел играть Маслов и это подарило ему лучшую оценку среди защитников. Не был Павел резок в отборе, но помогал ему Лесовой, который постоянно заигрывался и тормозил атаки. Так и не пришло опасности от Даниила, но на жёлтую карточку Маслов всё же наиграл.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 3,5. Центр обороны и торжественное возвращение капитана. Встречаем проходной двор и просто подарочный матч для Смолова. Фёдор давно не чувствовал себя так вольготно: создал два гола, отдал предголевую в третьем. Обязан был забивать и сам, но дважды проиграл дуэль Максименко.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,0. Чернов в пассив себе записывает ровно тот же проходной двор. Полбалла Никита получает за верховую борьбу, он в эпизоды вступал резче, выиграл верх трижды. Но опять же кружева Бителло и Смолова легко обходили Чернова, не успевавшего за форвардами.

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ОЛЕГ РЯБЧУК – 4,0. Не так много опасности пришло и с фланга Рябчука, в основном «Динамо» разрывало через центр, однако и сам Олег смотрелся слабо. Регулярно проигрывал дуэли Бессмертному, пробегавшему полполя, не поддерживал атаки, выносил в никуда.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 5,5. Самый старательный игрок центра поля. Три перехвата совершил, два отбора, много двигался. Мог бы наиграть и на положительную оценку, но все передачи в обострение завершались неудачей.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 4,0. Часто мяч был у Зиньковского, поэтому хочется поставить Антону слабую оценку, несмотря на 45 минут игрового времени. Так ничего и не придумал Антон, хотя получил полную свободу действий. Дриблинг завершался потерей и торможением атаки, удары летели мимо ворот, комбинации не проходили.

ХЕСУС МЕДИНА – 4,5. Весь матч отыграл Медина, успел побегать справа, в центре и слева, но нигде себя не нашёл. Запомнился катастрофический угловой Хесуса, поданный куда-то к противоположной боковой линии. Это будто показатель сегодняшнего состояния атакующей линии «Спартака».

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о. Непонятные перемещения на острие, минимум пользы и ожидаемая замена в перерыве.

РОМАН ЗОБНИН – б/о. Запасные (читай, основные) игроки действовали также инертно как те, кого они заменили.

ТЕО БОНГОНДА – б/о.

КВИНСИ ПРОМЕС – б/о. Уже в который раз Промес не делает разницу. То, чего ждёшь от лидера команды, особенно в трудный момент. Претензия только к Квинси, потому что он обозначал себя вожаком.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.