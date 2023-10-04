​«Динамо» озвучило состав на матч со «Спартаком»

В среду «Динамо» будет принимать «Спартак» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. Рулевой «бело-голубых» Марцел Личка решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Лещук, Бессмертный, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Бителло, Лесовой, Гладышев, Смолов.

Кубковое дерби между «Динамо» и «Спартаком» начнётся в 16:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

После четырёх туров группового этапа «Динамо» имеет в своём активе пять очков. Команда занимает второе место в квартете.