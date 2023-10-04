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Кубок России

​«Динамо» озвучило состав на матч со «Спартаком»

04 Октября 2023 • 15:57 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Спартак Москва
1-й тайм

В среду «Динамо» будет принимать «Спартак» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. Рулевой «бело-голубых» Марцел Личка решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Лещук, Бессмертный, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Бителло, Лесовой, Гладышев, Смолов.

Кубковое дерби между «Динамо» и «Спартаком» начнётся в 16:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

После четырёх туров группового этапа «Динамо» имеет в своём активе пять очков. Команда занимает второе место в квартете.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва
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