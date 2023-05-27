Юсупов – на втором месте среди лучших бомбардиров «Сочи» в РПЛ

Центральный полузащитник «Сочи» Артур Юсупов в субботу вечером оформил в ворота «Зенита» быстрый гол. Таким образом, он довёл число собственных забитых голов в РПЛ за свой клуб до 18.

Так, россиянин по числу забитых мячей за южан уступает только своему одноклубнику, ещё одному ветерану РПЛ Кристиану Нобоа. У него 34 забитых мяча в форме сочинцев, сообщает Opta Sports.

Напомним, что гол «Зениту», оформленный Юсуповым, стал для сочинцев самым быстрым, забитым за время выступления в РПЛ.

Юсупов выступает в «Сочи» с 2020 года, до этого он был игроком в столичном «Динамо», «Ростове», «Зените» и «Химках».