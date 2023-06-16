Агент: «В ближайшие дни определимся с новой командой Цаллагова»

Джамал Акаев, агент бывшего полузащитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, 9 июня «Сочи» официально объявил о расставании с Цаллаговым в связи с истечением срока действия контракта. Позже появилась информация об интересе к 32-летнему футболисту со стороны турецких и кипрских клубов.

«В ближайшие дни определимся с новой командой Цаллагова, работа идёт. Мы сравниваем предложения из России и за рубежом, которые у нас есть. Есть детали, смотрим», — приводит слова агента Metaratings.

В минувшем сезоне Цаллагов провёл за «Сочи» 18 матчей и забил один гол. Цвета южан опытный футболист защищал с лета 2019 года. Ранее он выступал за «Крылья Советов», «Рубин», «Зенит» и «Динамо».