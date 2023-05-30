Джорджевич может помочь «Сочи» в матче против «Урала»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич может помочь своей команде в матче 30 тура Премьер-лиги против «Урала». Он, напомним, как и все в рамках финального тура, состоится 3 июня, в субботу.

«Лука восстанавливается индивидуально с тренером, сыграет ли он в субботу или нет – пока не знаем», - рассказал «Спорт-Экспрессу» пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян.

28-летний черногорец в текущем сезоне сыграл за свой клуб всего в 13 матчах в рамках Премьер-лиги, в которых забил два гол и оформил два ассиста. В последний раз на поле нападающий выходил порядка трёх недель назад – в рамках выездного матча против «Локомотива» (0:3).

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