Президент «Урала» подтвердил информацию о возможном переходе Гогличидзе в «Оренбург»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил факт переговоров с «Оренбургом» о переходе защитника Лео Гогличидзе в южноуральский клуб.

«Пока идут переговоры. Когда они завершатся, тогда смогу что-то сказать», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Действующий контракт Гогличидзе с екатеринбургским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 600 тысяч евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Урал» 37 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице, отстав от седьмого «Оренбурга» на 10 очков.