Футбольный клуб «Сочи» в своих соцсетях объявил о продлении контрактов с тремя возрастными игроками. Речь идёт о нападающем Никите Бурмистрове, защитнике Тимофее Маргасове и голкипере Николае Заболотном.

«Желаем парням новых побед, а главное — без травм. Дальше – больше», - отметили в клубе.

О сроках новых трудовых соглашений пока не сообщается.

Напомним, что Бурмистров и Заболотный являются игроками «Сочи» на протяжении пяти лет, Маргасов полноценно присоединился к сочинцам на пару лет позже – в 2020 году.

Всем троим игрокам уже за 30 лет – Заболотному и Бурмистрову по 33 года, Маргасову – 30.