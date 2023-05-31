Опытный полузащитник «Сочи» Жоаозиньо может после текущего сезона вернуться в родную Бразилию.

Всё дело в том, что в его клубе не предлагают футболисту новый контракт. А текущее соглашение бразильца с «барсами» действует лишь до конца сезона-2022/23, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники. И если 34-летний игрок не найдёт в России подходящего для себя варианта, ему ничего не останется кроме как вернуться в Бразилию.

Напомним, что Жоаозиньо, обладающий и гражданством РФ, выступает в России с 2011 года. Семь лет карьеры он провёл в «Краснодаре», позже ещё два года был игроком «Динамо». Последние три года футболист защищает цвета «Сочи».