«Сочи» нашёл нового тренера

Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич может стать новым главным тренером «Сочи».

По сведениям Metaratings, сербский клуб не станет продлевать трудовое соглашение с 40-летним специалистом, которое истекает в конце июня 2023 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское «Динамо» также рассматривает Милоевича в качестве потенциального наставника команды.

После 29 туров «Сочи» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 38 набранных очков.

В заключительном туре сочинский клуб встретится с «Уралом». Игра пройдет 3 июня в 17:00 по мск.