Президент «Урала» — о будущем Шатова: «С подводной лодки не уходят, Олег — наше всё»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем полузащитника екатеринбургской команды Олега Шатова.

Напомним, что действующий контракт 32-летнего футболиста с «Уралом» рассчитан до конца текущего месяца. В минувшем сезоне из-за травмы Шатов провёл всего пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Иванов допустил вариант, при котором Шатову будет предложена должность в структуре клуба.

«С подводной лодки не уходят. Он приедет, попробует силы на сборах. Если у него будет получаться, то Олег, конечно, останется, продолжит играть. Если нет, зачем мучить себя и нас? Сядем — поговорим. Я вижу его в «Урале», может быть, в другом качестве. Олег — наше всё», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В минувшем розыгрыше РПЛ «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 30 турах. Шатов выступает за команду из Екатеринбурга с февраля 2022 года. Ранее он защищал цвета «Рубина», «Зенита», «Краснодара» и «Анжи».