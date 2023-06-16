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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» — о будущем Шатова: «С подводной лодки не уходят, Олег — наше всё»

16 Июня 2023 • 15:01 Комментировать
Урал
1:0
Сочи
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем полузащитника екатеринбургской команды Олега Шатова.

Напомним, что действующий контракт 32-летнего футболиста с «Уралом» рассчитан до конца текущего месяца. В минувшем сезоне из-за травмы Шатов провёл всего пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. 

Иванов допустил вариант, при котором Шатову будет предложена должность в структуре клуба.

«С подводной лодки не уходят. Он приедет, попробует силы на сборах. Если у него будет получаться, то Олег, конечно, останется, продолжит играть. Если нет, зачем мучить себя и нас? Сядем — поговорим. Я вижу его в «Урале», может быть, в другом качестве. Олег — наше всё», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В минувшем розыгрыше РПЛ «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 30 турах. Шатов выступает за команду из Екатеринбурга с февраля 2022 года. Ранее он защищал цвета «Рубина», «Зенита», «Краснодара» и «Анжи».  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Олег Шатов
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