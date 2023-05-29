Бикфалви: «Будет ли продлён мой контракт? Скорее всего, нет»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, чей контракт с клубом истекает летом нынешнего года, высказался о своём будущем.

35-летний румын допустил свой возможный уход из «Урала», за который он выступает с 2017 года.

«Будет ли продлён мой контракт? Нет. Скорее всего, нет», — цитирует Бикфалви «РБ Спорт».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Урал» 36 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

После 29 туров РПЛ екатеринбургская команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Свою заключительную игру в нынешнем сезоне «Урал» проведёт 3 июня против «Сочи». Начало — в 17:00 по московскому времени.