Бывший игрок «Сочи», «Краснодара» и столичного «Динамо» Жоаозиньо высказался о продолжении своей карьеры.

«Если будут предложения из России, то конечно останусь, но пока интереса от российских клубов нет. Договоренностей ни с одной командой из РПЛ у меня нет», — заявил бразилец в интервью изданию Sport24. Жоаозиньо также отметил, что не планирует завершать профессиональную карьеру.

Напомним, что форвард, имеющий российское гражданство, выступал в составе «Сочи» с 2020 по 2023 год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего нападающего в 400 тысяч евро.