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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жоаозиньо: Договоренностей с клубами РПЛ у меня нет слухи

17 Июня 2023 • 14:33 Комментировать
Урал
1:0
Сочи
окончен

Бывший игрок «Сочи», «Краснодара» и столичного «Динамо» Жоаозиньо высказался о продолжении своей карьеры.

«Если будут предложения из России, то конечно останусь, но пока интереса от российских клубов нет. Договоренностей ни с одной командой из РПЛ у меня нет», — заявил бразилец в интервью изданию Sport24. Жоаозиньо также отметил, что не планирует завершать профессиональную карьеру.

Напомним, что форвард, имеющий российское гражданство, выступал в составе «Сочи» с 2020 по 2023 год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего нападающего в 400 тысяч евро.

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Жоаозиньо трансферы футбола - лето 2023
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