Аюпов рассказал, что советовался с отцом перед переходом в «Урал»

Полузащитник Тимур Аюпов, выступающий за «Урал», поделился информацией о том, как он обсуждал свой переход в клуб с отцом Ансаром Аюповым, который является частью тренерского штаба «Урала-2».

Полузащитник заявил, что переход в «Урал» является для него серьезным вызовом. Он добавил, что с нетерпением ждет работы с новой командой под руководством Виктора Ганчаренко.

«С отцом советовался, но это не настолько важно, насколько интересно», – рассказал Аюпов «Матч ТВ».

Аюпов добавил, что футбол занимает большую часть их с отцом жизни, и теперь у них имеется возможность восполнить пропущенное время и проводить больше времени вместе.