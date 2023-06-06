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Аюпов рассказал, что советовался с отцом перед переходом в «Урал»

06 Июня 2023 • 22:48 Комментировать
Урал
1:0
Сочи
окончен

Полузащитник Тимур Аюпов, выступающий за «Урал», поделился информацией о том, как он обсуждал свой переход в клуб с отцом Ансаром Аюповым, который является частью тренерского штаба «Урала-2».

Полузащитник заявил, что переход в «Урал» является для него серьезным вызовом. Он добавил, что с нетерпением ждет работы с новой командой под руководством Виктора Ганчаренко.

«С отцом советовался, но это не настолько важно, насколько интересно», – рассказал Аюпов «Матч ТВ».

Аюпов добавил, что футбол занимает большую часть их с отцом жизни, и теперь у них имеется возможность восполнить пропущенное время и проводить больше времени вместе.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Тимур Аюпов
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