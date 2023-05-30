Президент «Урала» Григорий Иванов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отказался раскрывать подробности соглашения между екатеринбургским клубом и полузащитником Даниэлем Мишкичем.

- Можете обозначить срок нового соглашения?

- Не могу.

- В ближайшее время клуб будет пролонгировать контракты с другими игроками?

- С кем-то будет, с кем-то не будет. Как только что-то произойдёт, наша пресс-служба сообщит об этом.

Напомним, что сейчас команда Виктора Ганчаренко располагается на 11-м месте в Российской премьер-лиге. В текущем сезоне «шмели» дошли до финала Пути регионов в Кубке России. В заключительном матче сезона уральцы на своём поле примут «Сочи».