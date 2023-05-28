Нападающий «Сочи» Джорджевич может перейти в бельгийский клуб

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщил агент черногорского футболиста Игор Глушевич.

«Скорее всего, Лука продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. К этому варианту мы сейчас ближе всего. Назвать клуб пока не могу», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Джорджевич провёл за «Сочи» 17 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 600 тысяч евро.

После 29 туров РПЛ «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 38 набранных очков. До конца сезона южанам осталось провести одну игру.