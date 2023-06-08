«Сочи» усилится бразильским защитником

Защитник португальского клуба «Тондела» Марсело Алвес продолжит карьеру в «Сочи».

По информации «Спорт-Экспресс», 25-летний бразилец, права на которого принадлежат «Мадурейре», перейдёт в российский клуб.

В нынешнем сезоне Алвес провёл за «Тонделу» 39 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского защитника в 450 тысяч евро.

Напомним, в прошедшем розыгрыше РПЛ сочинцы заняли 10-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 30 проведённых матчах. В прошлом же году южанам удалось завоевать серебряные медали.