«Урал» завершил сезон минимальной победой над «Сочи»

В последнем туре чемпионата России встречались «Урал» и «Сочи». В турнирном плане игра совсем ничего не решала – «шмели» уже никуда не могли деться с 11-й позиции, а «барсы» - с 10-й. Казалось, что в таких условиях, когда результат не довлеет, футболисты могут выдать яркий матч. Но это только казалось. За 90 минут игрового времени екатеринбуржцы и сочинцы соорудили лишь один гол, причём забит он был незадолго до финального свистка. Его автором стал Андрей Егорычев.
Итоговый счёт – 1:0. «Урал» вырвал победу над «Сочи» перед летним отпуском.
Протокол игры
|(1:0) Егорычев Андрей89'
Помазун Илья•Мамин Артём•Бегич Сильвие•Филипенко Егор 46' (Гогличидзе Лео ( 46' ) •Бевеев Мингиян•Кулаков Денис 55' •Мишкич Даниэль•Сунгатулин Фаниль 46' (Железнов Юрий ( 46' ) •Егорычев Андрей•Бикфалви Эрик•Юшин Александр
Заболотный Николай•Миладинович Иван•Юрганов Игорь 73' (Мещанинов Артём ( 73' ) •Дркушич Ваня•Заика Кирилл 63' (Шипунов Тимофей ( 63' ) •Кравцов Кирилл•Батырев Амир•Макарчук Артём•Бурмистров Никита 63' (Маргасов Тимофей ( 63' ) •Сарвели Владислав•Жоаозиньо 63' (Miguel Silveira dos Santos ( 63' )
Запасные: Сиссако Мусса•Адамов Денис
Сегодня. Стадион "Екатеринбург Арена " (Екатеринбург).
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