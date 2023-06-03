«Урал» завершил сезон минимальной победой над «Сочи»

В последнем туре чемпионата России встречались «Урал» и «Сочи». В турнирном плане игра совсем ничего не решала – «шмели» уже никуда не могли деться с 11-й позиции, а «барсы» - с 10-й. Казалось, что в таких условиях, когда результат не довлеет, футболисты могут выдать яркий матч. Но это только казалось. За 90 минут игрового времени екатеринбуржцы и сочинцы соорудили лишь один гол, причём забит он был незадолго до финального свистка. Его автором стал Андрей Егорычев.

Итоговый счёт – 1:0. «Урал» вырвал победу над «Сочи» перед летним отпуском.