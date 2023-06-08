«Урал» на своём официальном сайте объявил о расставании с 29-летним полузащитником Алексеем Евсеевым.

«Благодарим Алексея за работу и желаем успешного продолжения футбольного пути!» — говорится в обращении клуба.

Напомним, что минувший сезон Евсеев провёл в составе «Уфы» на правах аренды. За башкирский клуб полузащитник успел провести 24 матча, забить пять голов и отдать две результативные передачи. Помимо «Урала» и «Уфы», Евсеев также защищал цвета «Зенита», «Химок», «Ротора» и «Факела». Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

По итогам завершившегося розыгрыша РПЛ «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 30 проведённых матчах. «Уфа», в свою очередь, не смогла сохранить прописку в Первой лиге.