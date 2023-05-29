Агент рассказал об интересе к защитнику «Сочи» Миладиновичу со стороны трёх зарубежных клубов

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, интерес к 28-летнему сербу проявляют различные зарубежные клубы. При этом Синьков отметил, что тренерский штаб «Сочи» не планирует расставаться с Миладиновичем.

«У Миладиновича контракт с «Сочи» ещё на год, сейчас он играет постоянно. Иван устраивает тренерский штаб, они хотят его оставить. При этом есть предложения от трёх команд — одной из Казахстана и двух из Израиля», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Сочи» 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Миладиновича в 700 тысяч евро.