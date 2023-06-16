В «Урале» сообщили, что Газинский пропустит начало следующего сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о сроках восстановления Юрия Газинского от травмы.

Ранее сообщалось, что 33-летнему футболисту была сделана операция на плечевом суставе.

«Юры нам, конечно, не хватало. Существенная потеря. Рассчитываем, что Газинский вернётся в строй в конце июля или в августе. Первые туры нового чемпионата он, видимо, пропустит», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Газинский провёл за «Урал» 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

В минувшем сезоне «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 30 турах.